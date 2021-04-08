Житель Мурашинского района, убивший знакомого, не сядет в тюрьму

Житель Мурашинского района, убивший знакомого, отправлен на принудительно лечение в психиатрическую больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор жителю Мурашинского района, который задушил своего знакомого, а также хотел избавиться от свидетеля. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Как уточнили в ведомстве, 19 февраля 2020 года в одном из жилых домов в деревне Заборщина трое мужчин распивали спиртные напитки. Во время беседы между ними возник спор, который быстро перешел в выяснение отношений. В результате 69-летний мужчина стал душить потерпевшего, от чего тот скончался. Затем, чтобы избавиться от свидетеля преступления, виновный взял незарегистрированное охотничье ружье и попытался застрелить третьего гостя. Тому удалось убежать из дома и уехать на машине. Однако вскоре автомобиль завяз в грязи и мужчине пришлось спасаться бегством.

Виновный догнал потерпевшего и ранил. Также нанес материальный ущерб его автомобилю в размере 49 тысяч рублей. К счастью, пострадавшего спасли жители деревни. Они впустили мужчину в дом, вызвали полицию и скорую помощь.

Вскоре преступника задержали. На него завели уголовное дело по четырем статьям УК РФ: «убийство», « покушение на убийство, с целью скрыть другое преступление», а также «умышленное повреждение чужого имущества» и «незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов».

Отметим, что по результатам психиатрической экспертизы виновный оказался нездоровым. По решению суда, мужчина отправлен на принудительное лечение.