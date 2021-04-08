Кировчан предупредили о начале сезона горящей травы

В Малмыжском районе загорелась сухая трава. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 7 апреля, в деревне Азелино Малмыжского района загорелась сухая трава. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Огонь потушили два пожарных расчета, не допустив его дальнейшего распространения. С наступлением сухой, теплой погоды риск возникновения пожаров резко возрастает.

Добавим, что за нарушение пожарной безопасности при бесконтрольном сжигании мусора и сухой травы предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Если же огонь перекинулся на здания и причинил вред здоровью граждан, наступает уголовная ответственность.