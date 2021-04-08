Когда начнут кусать клещи в Кирове 2021

В Кировской области клещи проснутся уже в апреле. Фото: Олег УКЛАДОВ

С наступлением весеннего тепла в регионе активизируются клещи. На прогретых участках они могут появиться уже в апреле. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Кировской области.

Специалисты ведомства отметили, что клещи являются переносчиками не только энцефалита, но и ряда других опасных заболеваний. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Самой надежной мерой профилактики является вакцинация. Кроме того, важно соблюдать индивидуальные меры защиты: носить закрытую одежду, применять средства обработки от клещей.