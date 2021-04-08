Кировчане заплатили 5 миллионов рублей за нарушения тишины и правил благоустройства

В ночное время запрещено проводить хозяйственные или иные работы, если они создают излишний шум. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За первый квартал 2021 года комиссия Первомайского района рассмотрела более 212 протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушения тишины в ночное время и правил внешнего благоустройства города. Общая сумма штрафов составила 5 миллионов 213 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

Напомним, что в декабре 2019 года в Кировской области вступил в силу закон о тишине. Шуметь нельзя в период с 22.00 до 07.00. За нарушение предусмотрено наказание - предупреждение либо штраф. Так, физлица могут заплатить от одной до двух тысяч рублей, должностные лица - от четырех до восьми тысяч, а юрлица - от 40 до 80 тысяч.