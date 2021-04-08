Ремонт спортивного зала СК «Россия» обойдется бюджету почти в 16 миллионов рублей

В ближайшее время на объекте завершится демонтаж крыши. Фото: admkirov.ru

На реконструкцию спортивного зала в СК «Россия» в Нововятском районе из городского бюджета выделено 15,8 миллиона рублей. Ремонт игрового зала начался с 1 марта, а завершить его планируют в конце июня, сообщили в пресс-службе администрации города Кирова.

Директор ООО «ИТРА-Ремонт» Николай Елькин рассказал, что в ближайшее время на объекте завершится демонтаж крыши. После подрядчик приступит к внутренней отделке. Предстоит заменить системы отопления, вентиляции, электропроводку, оконные конструкции и пол.

- Планируем завершить ремонт с опережением графика - в конце июня, чтобы к Дню физкультурника здание было готово, - подчеркнул Николай Елькин.

Глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов сообщил, что на следующий год запланирован ремонт основного здания спорткомплекса.