В Кировской области вводятся дополнительные электрички

Пригородный поезд сообщением Киров - Стрижи ежедневно будет отправляться из Кирова в 8.50 и прибывать в Стрижи в 9.40. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 23 апреля в Кировской области запустят дополнительные пригородные поезда из-за увеличения спроса. Электрички будут курсировать в по трем направлениям: Киров - Лянгасово, Киров - Стрижи и Киров - Великая. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Так, ежедневно с 23 апреля будут курсировать следующие электрички:

- Электропоезд № 6305/6306 сообщением Киров - Лянгасово будет отправляться из областного центра ежедневно в 15.30 с прибытием в Лянгасово в 15.50. Электричка из Лянгасово отправится в 17.10 и прибудет в Киров в 17.36.

- Пригородный поезд № 6307/6308 сообщением Киров - Лянгасово ежедневно будет отправляться из Кирова в 18.19 и прибывать на станцию Лянгасово в 18.44. Отправление из Лянгасово в 19.22, прибытие в областной центр в 19.51.

- Пригородный поезд с №6333/6334 сообщением Киров - Стрижи ежедневно будет отправляться из Кирова в 8.50 и прибывать в Стрижи в 9.40, со станции Стрижи состав отправится в 9.52 и прибудет в Киров в10.42.

Кроме того, с 1 мая 2021 года запустят дополнительную электричку сообщением Киров - Великая: отправление из областного центра в 8.35, прибытие на станцию Великая в 10.55. Со станции Великая поезд отправится 14.13 и прибудет в Киров в 16.40.

Сверить актуальное расписание пригородных поездов можно на официальном сайте АО «ВВППК» или в сервисе Яндекс.Расписание.