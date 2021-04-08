«Всеобщий любимчик»: в Кировском ЦГМС уже два года работает кот

Пушистый работник живет в Кировском ЦГМС уже почти два года. Фото: vk.com/pogodakirov

В кировском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды показали своего самого необычного сотрудника. Как оказалось, в организации уже больше двух лет работает... кот. Большой, черный и прекрасный. Пушистого трудягу работники ЦГМС показали в своем паблике ВК.

- А вы знали, что ученый кот живет не только в сказочном Лукоморье, а еще и у нас? Знакомьтесь: Василий, шикарный крупный джентльмен в чёрном смокинге. Прибился к нам в 2018 году, и с тех пор стал всеобщим любимчиком. Вася состоит на службе и справляется со своими обязанностями прекрасно: мышей в округе нет! - с гордостью сообщают метеорологи.

По словам сотрудников ЦГМС, у Василия есть на работе даже собственная жилплощадь (то есть лежанка), и полноценное многоразовое питание. Пушистику открыты двери всех кабинетов - его любят все работники. И выглядит он абсолютно довольным жизнью! Как сообщают его двуногие коллеги, Василий также обожает сниматься в новостных выпусках местного ТВ и с удовольствием дает интервью.

За два года кот-метеоролог стал всеобщим любимчиком. Фото: vk.com/pogodakirov