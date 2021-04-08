Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки от коронавируса привились почти пять тысяч кировчан

За сутки врачи провели 2543 исследования на коронавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 8 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 81 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 276 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1496 жителей области, у 1271 из них диагностировали коронавирус, у 1187 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 225 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 101 пациент, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 330. Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2328 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2543 исследования на COVID-19. От коронавируса привился еще 4961 житель региона.