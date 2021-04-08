В Вятских Полянах водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

После столкновения водитель поспешил уехать с места аварии. Фото: vk.com/gibdd43

Автомобильная авария с участием пешехода произошла в городе Вятские Поляны. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду, 7 апреля, около дома №55 по улице Урицкого неустановленный автомобиль сбил 63-летнего пешехода. После столкновения водитель поспешил уехать с места аварии.

- В результате происшествия пешеход получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Его срочно доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя. За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.