Прокуратура помогла многодетной семье из Кирова получить земельный участок

В итоге семья наконец получила свой земельный участок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Областная прокуратура сумела выбить земельный участок для многодетной семьи с ребенком-инвалидом. Примечательно, что он положен кировчанам по закону. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснилось, отец ребенка-инвалида подал заявление в кировскую мэрию с просьбой предоставить земельный участок для строительства жилого дома. Такую возможность семья имеет по статье 17 ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Однако горадминистрация незаконно отказала в выдаче участка, несмотря на то, что семья из пяти человек состоит на учете как нуждающаяся еще с 2017 года. По заявлению мэрии, земля, на которую претендовали кировчане, якобы участвует в аукционе.

Семья обратилась в прокуратуру. Ведомство подало иск в суд, который не удовлетворили. Решение пришлось обжаловать. Тогда судебная коллегия вынесла новый вердикт: удовлетворить заявленные требования. В итоге семье предоставили долгожданный земельный участок.