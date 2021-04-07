11 кировчан наказали за плохое воспитание детей

Теперь нерадивых родителей ждет штраф. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кирове за ненадлежащее воспитание детей наказали 11 родителей. Им придется понести административную ответственность. Информацию сообщает кировская горадминистрация.

На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 22 дела; 13 из них - в отношении взрослых, 9 - детей и подростков. Девять родителей понесли наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению, содержанию, воспитанию и защите прав детей. Санкция данной статьи - предупреждение либо штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Еще двое взрослых не отделались так легко. Их привлекли к ответственности за спаивание несовершеннолетних. За подобное положен штраф в размере от 1500 до 3000 тысяч рублей.