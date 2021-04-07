Кировская мэрия заплатит почти восемь миллионов за скос борщевика

Уничтожать вредные растения собираются в Ленинском районе. Фото: Павел КЛОКОВ

Кировская мэрия потратит почти восемь миллионов на избавление от борщевика. Сейчас горадминистрация ищет подрядчика, который выполнит эту работу. Информация появилась на сайте госзакупок.

Так, косить борщевик будут на территории Ленинского района Кирова. Общая площадь - более 800 тысяч квадратных метров. В списке мест, где будут избавляться от вредного растения - поселки Чистые Пруды и Дороничи, Кочуровский парк, а также несколько деревень и улиц района.

Первоначальная стоимость контракта составила 7 миллионов 798 тысяч 803 рубля. За эти деньги подрядчик должен будет трижды обработать всю площадь: один раз гербицидным способом и дважды - механическим. Кроме того, в его обязанности войдет вывоз скошенных растений, причем по контракту это необходимо сделать, не дожидаясь их засыхания.

Окончание срока подачи заявок на конкурс - 16 апреля. 19 апреля кировская мэрия выберет подрядчика.