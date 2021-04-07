Полицию Кирово-Чепецка возглавил Александр Уманец

Александр Уманец родился 26 октября 1972 года в городе Югре Кемеровской области. Фото: 43.мвд.рф

В среду, 7 апреля, начальник УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции Константин Селянин представил нового руководителя полиции Кирово-Чепецка. На эту должность назначен Александр Уманец, сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Анатольевич родился 26 октября 1972 года в городе Югре Кемеровской области. Окончил Омскую академию МВД России по специальности «Юриспруденция». Службу в правоохранительных органах начал в 1994 году, пройдя путь от младшего оперуполномоченного уголовного розыска до начальника МО МВД России «Юргинский». Имеет несколько ведомственных наград, а также медаль «За отличие в охране общественного порядка».