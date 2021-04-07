Чепчанин написал ложный донос на росгвардейцев о грабеже и побоях

Мужчина написал ложный донос с обвинением в совершении тяжкого преступления. Фото: pixabay.com

Житель Кирово-Чепецка написал ложный донос на сотрудников Росгвардии. Теперь сесть за клевету может он сам. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Так, в марте чепчанин пришел в полицию с заявлением - мол, сотрудники вневедомственной охраны избили его и отобрали у него телефон. Его предупредили об ответственности за ложный донос, но он продолжал упорствовать - все было как было. И на опросе сказал то же самое. Дело в итоге направили в чепецкий следственный отдел.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина-таки солгал. В итоге уголовное дело завели уже на него самого - за ложный донос с обвинением в совершении тяжкого преступления. Грозит ему от штрафа (100-300 тысяч рублей) до тюремного срока в три года.