В Кирове с 10 апреля начинается сезон субботников

Кировчан приглашают на субботник. Фото: admkirov.ru

Каждую весну многие организации и неравнодушные жители Кирова выходят на общегородские субботники. В этом году запланировано шесть таких мероприятий . Они пройдут 10, 17 и 24 апреля, 15, 22 и 29 мая и завершатся 5 июня. Об этом сообщили в администрации города.

Отметим, что к работам привлекут Управление дорожной и парковой инфраструктуры и терруправления всех районов областного центра. Они совместно горожанами займутся озеленением территории, очисткой остановок и деревьев от надписей, уборкой парков и скверов, а также вопросами сбора мусора и его своевременным вывозов.