Кировчанку, которая украла наушники за 15 тысяч рублей пока не нашли

В Кирове сотрудники полиции продолжают разыскивать женщину, которая украла наушники. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительницу Кирова, которая украла фирменные наушники за 15 тысяч рублей пока не задержали. Об этом сообщили в МВД России по Кировской области.

Преступление подозревая совершила 11 марта в одном из магазинов на улице Луганской. Она похитила наушники у мужчины, который оставил их у примерочной. Злоумышленница быстро скрылась с места преступления, однако успела попасть в поле зрения видеокамер.

По полученным данным, полицейские составили примерный портрет подозреваемой. Приблизительный возраст женщины 30-35 лет. Ее рост 170-175 см. Имеет среднее телосложение и темные волосы средней длины. Была одета в куртку оливкового цвета с мехом на капюшоне, брюки и сапоги черного цвета.

Сотрудники МВД просят граждан, которые обладают любой информацией о местонахождении женщины, cообщить в полицию по телефонам: 67-43-20, +7-953-694-87-59 или 02.