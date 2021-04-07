Десять кировских культурно-туричтических брендов могут попасть в 1000 лучших в РФ

Десять культурно-туристических центра Кировской области предварительно вошли в 1000 лучших в РФ. Фото: kirovreg.ru

По предварительным результатам голосования в топ -1000 самых популярных культурно-туристических брендов РФ вошли 10 представителей Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что всего было подано 1478 заявок. Из них останется 1000, победивших в конкурсе. В десятку брендов нашего региона вошли имена знаменитых людей, которые связаны с вятской землей,- Александр Грин, Александр Витберг, Виктор Васнецов, Иван Чарушин, Михаил Салтыков-Щедрин, Трифон Вятский. Кроме того, в список попали дымковская игрушка, международный фестиваль шляп, парк до-Юрского периода и вятский квас.

Жители Кировской области могут помочь нашим брендам попасть в число лучших, отдав свой голос за один из них. Напомним, что народное голосование продлится до 30 апреля. В нем может принять участие любой желающий на сайте Живоенаследие.рф.