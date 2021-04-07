Искусственный интеллект: как кировчане могут стать специалистами в этой области

Для участия в первом этапе нужен компьютер и мобильный телефон с доступом в интернет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области Школьников старших классов, студентов, выпускников вузов, подростков из неблагополучных семей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 10-11 апреля 2021 года приглашают принять участие в бесплатном онлайн-марафоне. Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Искусственныи интеллект: быстрыи старт с нуля».

Для ребят с ограничениями по слуху будет работать сурдопереводчик, сообщили в оргкомитете проекта.

В программе марафона - два блока: просветительский и образовательный. Для выполнения заданий первого - просветительского - этапа у участника должен быть компьютер и мобильный телефон с доступом в интернет. Всем желающим принять участие в проекте при регистрации нужно пройти небольшой тест на знание основных терминов в искусственном интеллекте (ИИ).

В течение двух дней перед людьми, интересующимися ИИ, выступят представители российских компании , развивающих применение ИИ-технологии в работе, а также преподаватели ведущих технических вузов России. Они расскажут, что такое ИИ в современном понимании, как он применяется, какие есть профессии и возможности карьеры.

- Сейчас бытует миф о том, что работать в сфере ИИ могут только специалисты с колоссальным опытом, - отметила руководитель проекта «Искусственныи интеллект: быстрыи старт с нуля», директор АНО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова. - Это не так. По данным Фонда развития интернет-инициатив, в 2027 году в России будет два миллиона незакрытых вакансий для ИТ-специалистов. Для молодежи это значит, что их обучение по специальности в ИИ будет востребовано работодателями, и сейчас - самое время использовать все возможности для обучения. На это и направлен марафона и последующая за ним 8-недельная программа. Она включает еженедельные двухчасовые занятия, разборы в группах с кураторами.