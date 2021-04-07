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Общество7 апреля 2021 14:14

В Кировской области объявлено метеопредупреждение: 8 апреля ветер усилится до 19 м/с

В четверг также ожидается небольшой дождь
Андрей Сергеев
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В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными.

В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области на 8 апреля объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным Кировского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в четверг, 8 апреля, порывы ветра усилятся до 19 м/с. Кроме того, в течение практически всего дня ожидается небольшой дождь. Информацию уже передали главам районов и руководителям служб жизнеобеспечения для усиления дежурных бригад.

В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными. Не стоит забывать про правила поведения во время сильного ветра. В любых экстренных ситуациях следует звонить по телефону 112.