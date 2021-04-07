Мужчине, напавшему на полицейского в аэропорту «Победилово», вынесли приговор

Кировчанин, оказавший сопротивление полицейскому в аэропорту «Победилово» получил один год условно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ленинский районный суд города Кирова вынес приговор 39-летнему кировчанину, который оказал сопротивление полицейскому в аэропорту «Победилово». Об этом сообщили в региональном линейном отделении МВД России на транспорте.

Доказано, что в октябре 2020 года в аэропорту «Победилово» во время регистрации на рейс «Киров - Москва» мужчина вел себя агрессивно, грубил сотрудникам аэропорта и мешал общественному порядку. В связи с эти сотрудник транспортной полиции сделал виновному замечание и попросил проследовать за ним, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Мужчина попытался оказать сопротивление, но все же вынужден был подчиниться стражам порядка.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 (Применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно.