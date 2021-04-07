Статистика по COVID-19 в Кировской области: 82 новых случая заражения за сутки

Количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло до 101. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 7 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 82 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 257 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1487 жителей области, у 1276 из них диагностировали коронавирус, у 1179 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 211 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 101 пациент, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 330. Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2383 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2440 исследований на COVID-19. От коронавируса привились еще 3785 жителей региона.