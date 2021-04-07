В Кирове в частном доме нашли оранжерею с 45 кустами конопли

В частном доме кировчанина обнаружили целую комнату для выращивания наркотических растений. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове полицейские накрыли садовода-любителя. Любителя запрещенки, если быть точнее. В его частном доме нашли целую оранжерею конопли. Информацию сообщает областное УМВД.

Как известно, задержанный, 38-летний кировчанин, уже ранее попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков. На сей раз у полиции вновь возникли подозрения относительно мужчины. В итоге при обыске частного дома правоохранители нашли 650 грамм марихуаны, оранжерею с 45 кустами конопли и еще свыше килограмма частей растений, содержащих наркотические вещества. Все это полиция изъяла - вместе с садоводом-любителем, разумеется.

На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере. Кировчанину только за это грозит до десяти лет лишения свободы. Помимо того, он может получить еще одну статью - за выращивание растений, содержащих наркотические средства. А это еще до двух лет тюрьмы.