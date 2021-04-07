В Кировской области хотят возродить профессиональный футбольный клуб

К 2024 году в области планируют создать стадион вместимостью более 1500 мест. Фото: kirovreg.ru

Кировская область заключила соглашение с РФС и Министерством спорта РФ о развитии футбола в регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соглашение позволит объединить усилия сторон для создания необходимой инфраструктуры. Так, к 2024 году в области планируют создать малоформатный футбольный манеж, стадион вместимостью более 1500 мест, два полноразмерных поля и две мини-футбольные площадки, а также пять дворовых.

- Мы рассчитываем, что к 2024 году в Кировской области появится профессиональный клуб, - подчеркнул министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Напомним, что кировский футбольный клуб «Динамо» в 2017 году завершил свое выступление в ПФЛ из-за прекращения финансирования со стороны руководства региона и вскоре прекратил существование.