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Общество7 апреля 2021 11:08

В Ленинском районе Кирова с 1 апреля можно сдать использованные батарейки

Акцию проводят волонтеры центров местной активности населения
Алексей РомановАлексей Романов
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Активисты ЦМА Ленинского района Кирова организовали сбор использованных батареек.

Активисты ЦМА Ленинского района Кирова организовали сбор использованных батареек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кирове с 1 апреля всех неравнодушных к экологии горожан приглашают сдать использованные батарейки. Акцию проводят волонтеры ЦМА Ленинского района. Об этом сообщили в горадминистрации.

Отметим, что батарейки — это опасные отходы, которые нельзя выкидывать в мусорный контейнер. Попадая в окружающую среду, они десятилетиями отравляют ее. В связи с этим кировские активисты ЦМА организовали их прием. Батарейки можно принести по вторникам, средам и четвергам в центры местной активности на улицах:

- Горького, д. 27;

- Азина, д 55;

- Московская, 156;

- Пугачева, 18;

- Р. Юровской, 11;

- Ленина, д. 179

Собранные батарейки сдадут в областное министерство охраны окружающей среды для дальнейшей утилизации, либо их вывезут сотрудники регионального оператора АО «Куприт».