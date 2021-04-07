В Ленинском районе Кирова с 1 апреля можно сдать использованные батарейки

Активисты ЦМА Ленинского района Кирова организовали сбор использованных батареек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Кирове с 1 апреля всех неравнодушных к экологии горожан приглашают сдать использованные батарейки. Акцию проводят волонтеры ЦМА Ленинского района. Об этом сообщили в горадминистрации.
Отметим, что батарейки — это опасные отходы, которые нельзя выкидывать в мусорный контейнер. Попадая в окружающую среду, они десятилетиями отравляют ее. В связи с этим кировские активисты ЦМА организовали их прием. Батарейки можно принести по вторникам, средам и четвергам в центры местной активности на улицах:
- Горького, д. 27;
- Азина, д 55;
- Московская, 156;
- Пугачева, 18;
- Р. Юровской, 11;
- Ленина, д. 179
Собранные батарейки сдадут в областное министерство охраны окружающей среды для дальнейшей утилизации, либо их вывезут сотрудники регионального оператора АО «Куприт».