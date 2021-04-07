Кировская прокуратура требует закрыть бизнес-центр на Комсомольской

Прокурор возбудил производство по делу об административном правонарушении. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура потребовала запретить эксплуатацию бизнес-центра на улице Комсомольской из-за незаконной реконструкции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее собственник бизнес-центра была провел реконструкцию здания, но после ее завершения объект не прошел проверку на качество. Кроме того, не было получено разрешение на ввод.

В итоге прокурор внес собственнику представление, но тот его проигнорировал. По этой причине прокурор возбудил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ - «Нарушение установленного порядка строительства, эксплуатации объекта капитального строительства».

- Прокурор также направил в суд исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию объекта до устранения выявленных нарушений законов, - сообщили в пресс-службе ведомства.