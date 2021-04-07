В Кирове бесправник на «Рено Логан» протаранил фонарный столб

Кировчанин в состоянии опьянения снес фонарный столб во дворе жилого дома на улице Московской. Фото: vk.com

Вчера, 6 апреля в 15 часов 40 минут, на улице Московской областного центра, во дворе дома № 103, 26-летний водитель «Рено Логан» снес фонарный столб. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, нетрезвый, лишенный прав мужчина не справился с управлением и врезался в опору осветительного прибора. В результате виновник ДТП получил травмы, не требующие госпитализации. К счастью, прохожие не пострадали.

Отметим, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, что за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы.