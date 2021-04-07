В Кирове на четырех улицах провели ямочный ремонт

В планах у дорожников еще несколько проблемных участков. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается ямочный ремонт. Как сообщает горадминистрация, 6 апреля работы прошли на наиболее проблемных участках улицы Энтузиастов, о которых сообщили жители.

Параллельно с этим ремонт ведется на следующих улицах:

- Карла Маркса (от Преображенской до Комсомольской);

- Некрасова (от Октябрьского проспекта до Горького);

- Менделеева (от Луганской до Кольцова).

Работы ведут также на старом мосту и на разворотном круге по улице Проезжей.

В планах у дорожников - ямочный ремонт на наиболее пострадавших участках улиц Некрасова, Дзержинского, Луганской, Московской и на 1-м Кирпичном переулке. При этом подрядчик отмечает, что все работы ведутся в соответствии с погодными условиями: во время снегопада и последующего таяния осадков ремонт приостанавливался.