Кировчане смогут оплатить проезд в автобусе через систему быстрых платежей

Такой метод оплаты внедрят во все автобусы Кирова с 1 июля, если система пройдет проверку. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове тестируют способ оплаты проезда с помощью системы быстрых платежей (СБП). На данный момент такую возможность внедрили в автобусы маршрутов №10, 11, 22, 51. В случае успешности проекта систему запустят в полной мере с 1 июля 2021 года во всех автобусах Кирова.

По информации кировской мэрии, таким образом могут расплатиться те, у кого есть карта банка, поддерживающая СБП. На данный момент в ней участвуют еще не все организации. Полный список можно посмотреть здесь.

Чтобы оплатить проезд через СБП, необходимо приложение, умеющее считывать QR-код. Символ разместят в салоне автобуса на передней и задней пассажирских площадках. Итак, следуем инструкции:

- сканируем код, переходим по ссылке;

- видим маршрут и номер автобуса, жмем «Оплатить»;

- выбираем банк для оплаты;

- в мобильном приложении выбранного банка оплачиваем проезд;

- возвращаемся на страницу из второго пункта - там будет билет, который следует предъявить кондуктору. Не закрывайте билет до конца поездки! При необходимости его можно сохранить.

Более подробные инструкции оплаты можно посмотреть здесь и здесь. Кроме того, можно еще и оставить отзыв о работе новой системы - как на сайте, так и в группе ВК, либо по телефонам: 48-59-97, 48-59-99.