«Не все пассажиры смогли уехать»: администрация Кирова проверила наполняемость автобусов в Чистых прудах

При посадке не все пассажиры смогли зайти в салон. Фото: admkirov.ru

В микрорайоне Чистые пруды сотрудники горадминистрации повторно проверили наполняемость автобусов в часы пик. Поводом стали массовые жалобы жителей, которые не могут уехать утром из района.

Первый рейд на остановку «Храм Рождества Пресвятой Богородицы», прошедший в конце марта, проблем не выявил. На этот раз пассажиропоток фиксировался на остановке «Слобода Палкино».

- В момент прибытия автобус был заполнен на 4 балла по 5-балльной шкале, - отметил руководитель отдела транспорта Данил Чикилев. - Однако при посадке не все пассажиры смогли зайти в салон. Поэтому выставлен наивысший балл заполненности машины.

В ближайшее время департамент начнет претензионную работу в отношении перевозчика ООО «КаМел-Авто», который должен будет сократить интервал движения автобусов или увеличить их вместимость.