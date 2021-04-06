В Каринторфе с 5 апреля закрылся понтонный мост через реку Чепца

В Каринторфе с 5 апреля прекратилось автомобильное движение через понтонный мост.

По распоряжению администрации Кирово-Чепецка с 5 апреля в микрорайоне Каринторф закрылась понтонная переправа через реку Чепца. Это связано с наступлением сезона паводков. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Как уточнили в ведомстве, сначала ослабят крепления моста. После повышения уровня воды, его отсоединят от берега. В микрорайоне заранее подготовились к временному изолированию от внешнего мира. Так, заготовлен необходимый запас медикаментов и продуктов питания. В выходные дни в микрорайоне будет дежурить бригада скорой помощи.

Отметим, что автомобильное движение через реку Чепца закрывается каждую весну с началом подъема воды. В прошлом году мост закрыли 14 марта.