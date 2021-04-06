В Кирове построят три многоквартирных дома для переселенцев из ветхого жилья. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове в рамках муниципальной программы «Расселение из ветхого и аварийного жилья» запланировано строительство трех многоквартирных домов. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам главы города Елены Ковалевой, для переселенцев в 2021 году построят три многоквартирных дома общей площадью 15 тыс. кв. метров. Это на 3,4 тысячи больше, чем в прошлом. Переселять будут кировчан, чьи дома признаны аварийными в 2012 и 2013 годах.

Уточняется, что два дома построят в микрорайоне Урванцево - на улицах Курской и Энтузиастов. Еще один пятиэтажный дом на 113 квартир появится в Лянгасово. Отметим, что в 2020 из ветхого жилья в новые квартиры переехали 782 жителя областного центра.