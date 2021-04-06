Кировский Центр медицинской реабилитации возвращается к плановой работе

Кировский Центр медицинской реабилитации готовится к плановому приему пациентов. Фото: Алиса ТИТКО

В Кировской области, в связи с уменьшением числа заболевших COVID-19, медицинские организации постепенно возвращаются к плановой работе. Девять из 19 инфекционных стационаров уже прекратили прием и лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На этой неделе к плановой госпитализации граждан приступил кировский Центр медицинской реабилитации. С ноября 2020 года на базе медучреждения был открыт инфекционный стационар. За это время здесь прошли лечение 1603 пациента.

Отметим, что в настоящее время в отделениях центра проводится дезинфекция помещений. После ее завершения, возьмут пробы смывов на наличие возбудителя COVID-19. В случае отрицательного результата, стационар начнет работу в штатном режиме.

Напомним, что Центр медицинской реабилитации специализируется на лечении нарушений опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, а также соматических заболеваний.