В Кировской области водитель из Подмосковья пытался дать взятку сотруднику ДПС

Инцидент произошел 5 апреля на стационарном посту ДПС на трассе «Вятка». Фото: Алексей ФОКИН

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Подмосковья, который пытался дать взятку сотруднику ДПС, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, на стационарном посту ДПС на трассе «Вятка». Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль для проверки документов. Оказалось, что у водителя отсутствовали права. Житель Подмосковья решил избежать ответственности и предложил сотруднику ДПС взятку в размере 12 тысяч рублей. Но полицейский отказался от денег и сообщил о данном факте в дежурную часть.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.