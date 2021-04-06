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Происшествия6 апреля 2021 12:24

В Кировской области водитель из Подмосковья пытался дать взятку сотруднику ДПС

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ
Андрей Сергеев
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Инцидент произошел 5 апреля на стационарном посту ДПС на трассе «Вятка».

Фото: Алексей ФОКИН

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Подмосковья, который пытался дать взятку сотруднику ДПС, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, на стационарном посту ДПС на трассе «Вятка». Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль для проверки документов. Оказалось, что у водителя отсутствовали права. Житель Подмосковья решил избежать ответственности и предложил сотруднику ДПС взятку в размере 12 тысяч рублей. Но полицейский отказался от денег и сообщил о данном факте в дежурную часть.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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