Жительница Юрьи может отправиться в колонию за превышение самообороны

Жительница Юрьи за превышение самообороны может лишиться свободы на срок до 2 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пгт. Юрья, 4 апреля, в одном из домов на улице Заречной женщина зарезала своего мужа. Она защищалась от физического насилия, но превысила пределы самообороны. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что супруги находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними возникла ссора. Мужчина, угрожая своей жене, схватил ее за волосы, нанес несколько ударов по голове, после чего принялся душить подозреваемую. Женщина, для того чтобы прекратить свое дальнейшее избиение, взяла нож и ударила им мужа. От полученной травмы мужчина скончался.

Представители СК задержали женщину. На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Расследование продолжается.