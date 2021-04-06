Круизный лайнер «Лебединое озеро» причалит к пристани в Вятских Полянах 8 мая

Теплоход «Лебединое озеро» прибудет в Кировскую область 8 мая. Фото: rechflot.ru

Круизный лайнер «Лебединое озеро» причалит к берегу реки Вятки в Вятских Полянах 8 мая. Для туристов организуют автобусно-пешую экскурсию по достопримечательностям города. Они посетят Михайло-Архангельскую церковь, Никольский собор, Исторический музей и дом знаменитого конструктора-оружейника Георгия Шпагина, а также побывают на центральной площади.

Напомним, что в круиз теплоход отправится 4 мая в 19:00 из Нижнего Новгорода. Он посетит 17 городов, последним из которых станет столица России - Москва. Для туристов создадут все условия для комфортного отдыха и досуга. Они смогут посмотреть достопримечательности и красоты известных и старинных городов нашей страны, погрузиться в историю и узнать много нового.