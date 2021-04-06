Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 1495 человек

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 98 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 6 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 80 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 210 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1495 жителей области, у 1279 из них диагностировали коронавирус, у 1173 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 216 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 98 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 329. Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2437 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2500 исследований на COVID-19.

- В Кировской области увеличиваются темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции, - сообщили в региональном правительстве. - Накануне в регион поступила очередная партия вакцины в количестве 4 200 доз. За прошедшие сутки от COVID-19 привиты 3 342 жителя региона.