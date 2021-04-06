Кировские полицейские подвели итоги первого этапа операции «Нелегальный мигрант»

Полицейские Кирова провели операцию по выявлению нелегальных мигрантов. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Кировской области с 16 по 24 марта сотрудники полиции провели первый этап профилактических мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов. Они проверили 1894 объекта и мест проживания 864 «иностранцев». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Представители ведомства зафиксировали 146 административных правонарушений. Из них 30 связаны с неофициальным проживанием мигрантов, 3 c устройством на работу без прописки, 86 с несоблюдением миграционного законодательства РФ. Кроме того, 27 предостережений предъявлено работодателям за использование иностранной рабочей силы.

В результате юридическим и физическим лицам выписано штрафов на общую сумму 177 тысяч рублей. Из них 80 тысяч рублей уже взыскали.