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Общество6 апреля 2021 10:23

Кировские полицейские подвели итоги первого этапа операции «Нелегальный мигрант»

Выявлено 146 нарушений и выписано штрафов на сумму 177 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Полицейские Кирова провели операцию по выявлению нелегальных мигрантов.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Кировской области с 16 по 24 марта сотрудники полиции провели первый этап профилактических мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов. Они проверили 1894 объекта и мест проживания 864 «иностранцев». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Представители ведомства зафиксировали 146 административных правонарушений. Из них 30 связаны с неофициальным проживанием мигрантов, 3 c устройством на работу без прописки, 86 с несоблюдением миграционного законодательства РФ. Кроме того, 27 предостережений предъявлено работодателям за использование иностранной рабочей силы.

В результате юридическим и физическим лицам выписано штрафов на общую сумму 177 тысяч рублей. Из них 80 тысяч рублей уже взыскали.