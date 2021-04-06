В Кирове водитель «десятки» сбил пенсионерку на Кольцова

Авария произошла около дома №11 на улице Кольцова. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами отечественной легковушки пострадала 70-летняя пенсионерка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 5 апреля, около дома №11 на улице Кольцова произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 25-летний водитель «десятки» сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

- В результате происшествия пенсионерка получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Ее срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки, 5 апреля 2021 года, на территории Кировской области произошло 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы.