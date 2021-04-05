Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 апреля 2021 18:20

Кировчанка оплатила покупки мошенника на 200 тысяч рублей

Злоумышленник под видом сотрудника банка убедил женщину назвать реквизиты
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий

Под предлогом защиты денег злоумышленник убедил женщину назвать реквизиты ее банковских карт.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала кировчанка. Девушка рассказала сотрудникам полиции, что на ее телефон поступил звонок с неизвестного номера.

Собеседник представился сотрудником банка. Он сообщил, что от ее имени пытаются оформить кредит.

Под предлогом защиты денег злоумышленник убедил женщину назвать реквизиты ее банковских карт и коды подтверждения операций по ним, чтобы спасти деньги на счете. Вопреки обещаниям, с трех банковских карт было списано около 200 тысяч рублей. Как выяснилось позднее, сообщив реквизиты и коды, женщина подтвердила оплату покупок.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности злоумышленников.

Криминал