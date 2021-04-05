Кировчанка оплатила покупки мошенника на 200 тысяч рублей

Под предлогом защиты денег злоумышленник убедил женщину назвать реквизиты ее банковских карт. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала кировчанка. Девушка рассказала сотрудникам полиции, что на ее телефон поступил звонок с неизвестного номера.

Собеседник представился сотрудником банка. Он сообщил, что от ее имени пытаются оформить кредит.

Под предлогом защиты денег злоумышленник убедил женщину назвать реквизиты ее банковских карт и коды подтверждения операций по ним, чтобы спасти деньги на счете. Вопреки обещаниям, с трех банковских карт было списано около 200 тысяч рублей. Как выяснилось позднее, сообщив реквизиты и коды, женщина подтвердила оплату покупок.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности злоумышленников.