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Общество5 апреля 2021 16:20

Две реки Кировской области уже очистились ото льда

Но на большинстве водоемов сохраняется зимний режим
Алексей РомановАлексей Романов
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С двух рек Кировской области уже сошел лед.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На водоемах Кировской области начинается активное таяние льда. Реки Уржумка и Святица уже освободились от ледяных оков. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большинстве рек региона все еще сохраняется зимний режим. Лед еще не сошел, но уже появляются проталины. В связи с этим находиться на водоемах становится опасно.

Отметим, что уровень воды практически на всех реках пока невысокий - от 1 до 23 см. Планку в 80 см перешагнула только Уржумка.

Добавим, что по поручению губернатора Кировской области, проводится проверка готовности муниципалитетов региона к предстоящему сезону паводков.