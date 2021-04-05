Бывший сотрудник «Гордормостстроя» получил условный срок за гибель пенсионера

Суд признал бывшего мастера АО «Гордормостстрой» виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесен обвинительные приговор бывшему мастеру АО «Гордормостстрой» по факту гибели пенсионера из-за ненадлежащего содержания улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В января 2020 года вблизи дома № 135 по Октябрьскому проспекту поскользнулся и упал 72-летний пенсионер. Кировчанин сильно ударился головой. 25 января от полученных травм мужчина скончался.

- Трагедия произошла из-за ненадлежащего выполнения осужденным своих обязанностей, неисполнения требований должностной инструкции, отсутствия надлежащего контроля за соблюдением технологических процессов при содержании улично-дорожной сети города, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В итоге суд признал бывшего мастера АО «Гордормостстрой» виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу.