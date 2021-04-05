Жители дотационной Кировской области оказались самыми финансово-грамотными

Кировская область в очередной раз возглавила рейтинг самых финансово-грамотных регионов России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кировская область оказалась самым финансово-грамотным регионом России. Это показали результаты опроса, проведенного министерством финансов РФ. В нем приняли участие 1000 взрослых жителей нашего региона. Об этом рассказали в областном правительстве.

Суть конкурса заключалась в определении уровня финансовой грамотности населения в различных субъектах нашей страны. Анкета состояла из блоков: «Знания», «Навыки» и «Установки», которые включали в себя разные вопросы. По полученным ответам можно определить, как граждане разбираются во вкладах и займах, понимают ли, что такое инфляция, умеют или нет планировать доходы и расходы, вести семейный бюджет и тп.

Напомним, что данный опрос проводится с 2018 года. Кировская область уже в третий раз побеждает в конкурсе с весомым преимуществом.