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Происшествия5 апреля 2021 14:57

Кировчанка, покупая щенка шпица, потеряла 13 тысяч рублей

Недобросовестный «заводчик», получив данные банковской карты, обманул женщину
Алексей РомановАлексей Романов
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Кировчанку, желающую купить щенка шпица, лжезаводчик обманул на 13 тысяч рублей.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Кирова просматривая сайт, на котором продавались щенки породы шпиц, остановилась на одном объявлении. Созвонившись с «заводчиком» они договорились о сделке. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Продавец попросил женщину перевести ему предоплату, чтобы «забронировать» щенка. Потерпевшая перешла по ссылке, которую ей скинул незнакомец и ввела реквизиты своей банковской карты. После чего, подозреваемый списал с ее счета 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции рекоменендуют кировчанам никому не сообщать свои персональные данные, одноразовые пороли, поступающие в смс-сообщениях от банка, быть бдительными и не заходить на сомнительные сайты.

Криминал