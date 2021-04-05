За минувшие выходные сотрудники ГАИ задержали 28 нетрезвых водителей

В Кировской области со 2 по 4 апреля задержали 28 нетрезвых водителей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области со 2 по 4 апреля сотрудники ГАИ зафиксировали 1011 нарушений ПДД. Кроме того, удалось выявить и задержать 28 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Еще 20 автомобилистов управляли транспортом не имея водительских прав. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, что за вождение автомобиля в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Представители Госавтоинспекции просят граждан сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефону: 8(8332) 588-888 или 02.