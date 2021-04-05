Кировскую область поделили на зоны для охоты

Охота на селезней с подсадной на всей территории Кировской области начнется с 15 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области установили сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь. Соответствующие указы подписал глава региона Игорь Васильев.

Согласно документу, на время весенней охоты Кировская область будет разделена на две зоны: южную и северную. Добыча водоплавающей и боровой дичи:

- южная зона: водоплавающая дичь - с 19 по 28 апреля; боровая - с 24 апреля по 3 мая;

- северная зона: водоплавающая дичь - с 26 апреля по 5 мая; боровая - с 1 по 10 мая.

Охота на селезней с подсадной на всей территории Кировской области начнется с 15 апреля и закончится 15 мая.

В целом весенний сезон охоты на дичь продлится 15 календарных дней в каждой зоне. Заявление на получение разрешения можно подать через портал государственных услуг или многофункциональные центры, а также лично в Центре охраны и использования животного мира (улица Володарского, 82).