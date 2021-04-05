Кировская область вымирает: за два года естественная убыль составила 23 тысячи человек

Всего в регионе проживает более 1250000 человек. Фото: kirovreg.ru

За 2018-2020 годы численность населения Кировской области сократилась на 2,6%. Об этом свидетельствую данные, предоставленные экспертами «РИА Рейтинг», которые подготовили исследование демографической ситуации в стране.

За это время население России уменьшилось на 711 тысяч человек. В Кировской области также наблюдалась естественная убыль населения - 23,7 тысячи человек и миграционная - 9 тысяч.

- Показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов, - приходят к выводу аналитики «РИА Рейтинг».

Численность населения за последние три года выросла только в 21 регионе РФ, а в 44 субъектах пошла на спад. Лидерами по приросту стали Севастополь, Ингушетия и Ленинградская область, а самая сложная демографическая ситуация в Тамбовской и Магаданской области. Кировская область заняла 69 строчку в рейтинге.