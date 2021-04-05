В Кирово-Чепецке осудили 12-летнего хулигана, избившего своего сверстника

Подростку придется провести 30 суток в спецучреждении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирово-Чепецке отправили в Центр содержания малолетних правонарушителей 12-летнего хулигана, который побил своего знакомого. А его мать обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшему. Последняя, к слову, не согласилась с иском, заявив, что ее ребенок не виновен. Информацию сообщает чепецкая прокуратура.

Как выяснилось, подросток «из личных неприязненных отношений» набросился на своего знакомого посреди бела дня, опрокинув его на землю, а после дважды пнув в голову. Мама пострадавшего, разумеется, немедленно пошла в полицию. Судмедэкспертиза охарактеризовала полученные травмы как «легкий вред здоровью». Родительница обратилась в прокуратуру, чтобы помочь взыскать с матери драчуна моральную компенсацию.

Уголовное дело, естественно, возбуждать не стали - хулиган еще не достиг возраста ответственности. Однако выяснилось, что ребенок и раньше был далеко не ангелом. Так, на его счету уже есть кража велосипеда и угон мотоцикла. А еще ранее он умудрился повредить 14 (!) машин. Прокуратура утверждает, что подросток это сделал с помощью гвоздя и палки с металлической основой.

В итоге драчун просто так не отделался, попав на месяц в областной Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Попало и его матери - иск о взыскании моральной компенсации повесили именно на нее. Родительница возмутилась, заявив, что ее сын ни в чем не виноват, и вообще свое уже получил, попав в Центр содержания. Суд не поверил в невинность подростка и встал на сторону прокурора, назначив женщине штраф в 30 тысяч рублей.