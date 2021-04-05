В Омутнинск поступили 4 новых автобуса на смену сгоревшим во время пожара в феврале

В Омутнинске на смену сгоревшим при пожаре автобусам поступили 4 новых . Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Омутнинска смогли сохранить автобусное сообщение после пожара, во время которого сгорели почти все маршрутные автобусы. Для того, чтобы не допустить транспортного коллапса пришлось привлекать школьные автобусы и «ГАЗели», принадлежащие управлению спорта и культуры. Об сообщил сайт «Омутнинские вести».

На прошлой неделе в районный центр поступили 4 новых автобуса. Кроме того удалось восстановить один из наименее пострадавших. После оформления всей необходимой документации, машины вышли на линию. В скором времени планируется закупка еще двух автобусов.

Напомним, что пожар в гараже транспортного предприятия произошел в ночь на 22 февраля. В результате большинство автобусов сгорели. Жители районного центра могли остаться без общественного транспорта. Автобусы, принадлежащие «Транспортнику» и АТП обслуживали практически все социально значимые маршруты города и района.