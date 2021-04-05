В Котельничском районе задержаны двое мужчин за убийство своего знакомого

Двое мужчин, убившие своего знакомого и изнасиловавшие его сожительницу в Котельничском районе, задержаны. Фото: sledcom.ru

В Котельничском районе сотрудники СК расследуют дело об убийстве 43-летнего мужчины и насильственных действиях в отношении его сожительницы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

В ходе расследования выяснилось, что в ночь с 3 на 4 апреля на станции Ежиха двое мужчин 37 и 24 лет пришли в дом к своему знакомому, чтобы выяснить отношения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения они стали избивать мужчину руками, ногами и различными предметами. В результате потерпевший скончался. После чего, угрожая расправой, преступники совершили насильственные действия с сожительницей убитого.

Подозреваемых вскоре задержали. На них завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), а также ч. 2 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Расследование продолжается