На двух участках федеральной трассы «Вятка» должны установить освещение пешеходных переходов

В Юрьянском районе пешеходы переходят федеральную трассу вслепую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Кировской области обратилась жительница Юрьянского района. По ее словам, на федеральной трассе «Вятка» вблизи деревни Подгорцы и села Монастырское у пешеходных переходов отсутствует освещение. Это может привести к аварийной ситуации на дороге и несет прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом сообщили в ведомстве.

В результате проверки прокуратура Юрьянского района внесла руководителю ФКУ Упрдор «Прикамье» представление с требованием устранить нарушение. В организации заверили, что работы по установке освещения на пешеходных переходах проведут в течение 2021 года. Дело находится на личном контроле районного прокурора.